Verona-Inter: dalle 21,45 La Diretta Le probabili formazioni

Giovedì 9 Luglio 2020, 18:43

La sfida del Bentegodi tra Verona ed Inter chiude il programma della 31esima giornata di campionato. Gli scaligeri vengono dalla brutta sconfitta di Brescia, costata loro il distacco dal settimo posto del Milan ora salito a 4 punti; i nerazzurri, dal canto loro, non hanno saputo approfittare della vittoria dei cugini sulla Lazio, mancando l'assalto al secondo posto dopo aver perso la partita casalinga col Bologna per 1-2, restando così a quota 64 in classifica.Nel 1992 l'ultima vittoria casalinga del Verona sull'Inter, a firma Ezio Rossi e al termine di una magistrale partita di Dragan Stojkovic, invero una delle poche giocate in Italia ai suoi livelli; nel complesso, al Bentegodi in Serie A i precedenti sono 28, con 4 vittorie scaligere, 15 dei milanesi e 9 nulla di fatto.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.(3-4-1-2): Handanovic; Biraghi, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.