Veretout, la moglie Sabrina positiva al Covid. Ma a Montecarlo non rinuncia alla festa: «È il mio giorno»

È positiva al covid ma alla sua festa non ha voluto rinunciare. Così in poche ore Sabrina Veretout, moglie del centrocampista della Roma Jordan, è diventata triste protagonista di una gaffe che ha fatto il giro di radio e social romanisti. Sì, perché dopo aver comunicato la propria positività in una storia Instagram, lei stessa ci ha tenuto a specificare che la sua festa sarebbe andata avanti nonostante la malattia. «Brividi e mal di testa ma devo resistere, oggi è il mio giorno» ha scritto sui social. La neo 29enne ha documentato tutta la sua giornata a Montecarlo (e con lei c'era anche Veretout, che non è stato convocato in nazionale francese) ma tra le ultime foto e video non c'era traccia del centrocampista.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 15:37

