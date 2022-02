Live Venezia-Napoli 0-1 Spalletti fa entrare Mertens ed Elmas

Tre vittorie un pari in casa Juventus e un ko in Coppa Italia a gennaio, con uomini contati. Ora la voglia di tirare fuori il Napoli migliore a febbraio, quando ti aspettano Inter, Barcellona e Lazio ma parti dalla trasferta di Venezia.

È chiara la mappa da seguire per Luciano Spalletti che vorrebbe tutta la rosa a disposizione «per giocare gare così ravvicinate» ma sa che per ora gli mancano Lozano, Koulibaly, Anguissa e Ounas, e che l'arma resta «andare in campo con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte, che viva il calcio senza apnea».

L'avvio azzurro non è dei più promettenti ma dopo 5 minuti Osimhen ha già una chance per andare in rete. Fino al 20' poche emozioni, eccetto un tentativo di Zienski, poi Insigne prova col tiro a giro ma non va. Al 23' Politano tira da buona posizione, fuori di poco! I lagunari rispondono subito dopo con Ebuhei. Dunque, dopo un pericolo su punizione, è la volta di Osimhen che prende il palo esterno. Gli azzurri dunque si salvano in extremis su Okereke in contropiede. Poi più nulla. Termina a reti bianche il primo tempo.

Si riparte. Venezia subito pericoloso, para Ospina. Azzurri che non riescono a svoltare in attacco. Ma al 58' colpo di testa incrociato di Osimhen su cross di Politano per un gol da urlo! Il Venezia però non molla, Rui si fa ammonire sulla pressione dei lagunari. Al 78' esce Insigne e dentro Mertens. C'è pure Elmas per Politano.

Le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuhei Caldara Ceccaroni Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Nani, Okereke, Johnsen

