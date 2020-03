Van Basten: «Oggi è un povero Milan, il mio dominava in Europa e nel mondo»

Marco Van Basten, indimenticato campione rossonero, il Cigno di Utrecht, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage.it, nella quale ha parlato così del Milan attuale: «Non seguo molto il calcio italiano, a dir la verità, ma posso dire che il Milan dei miei tempi ha dominato il mondo del calcio, mentre quello di oggi sta lottando per sopravvivere in campionato. Mi sembra una differenza non da poco».

Il Diavolo per tornare grande cosa deve fare? L'ex olandese volante sbotta: «Il calcio sta diventando sempre più un business, in cui il denaro e il budget sono l'unica cosa che conta, perché più entrate un club ha, migliori sono i giocatori che si può comprare. Ci sono alcuni club che stanno diventando sempre più piccoli, e questo sinceramente mi dispiace. Credo che l'Uefa dovrebbe cercare di fare in modo che i club si avvicinino gli uni agli altri, non che siano sempre più diversi come valore dei giocatori, come è avvenuto progressivamente negli ultimi venticinque anni. Le differenze stanno diventando troppo grandi, sarà sempre più difficile colmarle».

Van Basten ha anche commentato l'emergenza coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio: «Al momento il calcio non è importante. Il calcio è lusso. Se tutto va bene, è un bel gioco, ma nei momenti difficili, come adesso, è irrilevante. Quando si potrà tornare in campo? Non saprei dire, sinceramente non ho nessun’idea al riguardo. Penso sia necessario ascoltare gli esperti che sicuramente ne sanno più di me e di noi. Al momento, penso che la salute e la sicurezza di tutti sia la cosa più importante. Quindi è inutile preoccuparsi del calcio». Amen.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 18:26



