Valencia-Atalanta, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

E' l'ora della verità per l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che questa sera alle ore 21 affronta il Valencia al Mestalla per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi partono col cospicuo vantaggio conquistato nella gara di andata, terminata col punteggio di 4-1, e inseguono una storica qualificazione ai quarti di finale. Spagnoli in passato finalisti per due anni di fila nella massima competizione europea per club, nelle stagioni 1999-2000 e 2000-2001.(4-4-2) Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Torres; Guedes, Gameiro. All. Celades.(3-4-2-1) Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.