Usain Bolt, gravissimo infortunio nella partita di beneficenza: prima l'assist a Del Piero, poi si è rotto il tendine d'Achille

Brutto infortunio per Usain Bolt, il velocista più famoso di tutti i tempi. Non su una pista di atletica, sport che comunque ha lasciato da tempo, ma in un campo di calcio. E poco dopo un assist per Del Piero. Bolt ha preso parte a un incontro di beneficenza, regalando un assist all'ex numero 10 della Juventus che ha realizzato un gol molto simile a quello di Germania-Italia del 2006. La serata di Bolt, però, si è conclusa nel peggiore dei modi, infortunandosi dopo un duro intervento dell'attore Danny Dyer e riportando la rottura del tendine d'Achille.

Come si è infortunato Usain Bolt

In occasione dell'infortunio, Bolt stava correndo verso l'area di rigore avversaria, quando è stato falciato dall'attore Danny Dyer. Un'entrata durissima, che ha costretto il giamaicano a uscire in barella e gli ha procurato la rottura del tendine d'Achille. A comunicare la notizia è stato lo stesso Bolt tramite i suoi canali social: «Tendine d'Achille distrutto, ma so di essere un guerriero».

