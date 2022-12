Uruguay eliminato, Cavani è una furia: il pugno al VAR dopo i due rigori non dati VIDEO

L'Uruguay è stato eliminato. La vittoria della Corea del Sud contro il Portogallo premia gli asiatici e Edinson Cavani non la prende affatto bene. L'ex attaccante di Napoli e Palermo, a fine partita, tornando negli spogliatoi ha sferrato un pugno contro il monitor del VAR, abbattendolo. Una scena che è stata ripresa da uno dei tanti tifosi assiepati attorno al tunnel degli spogliatoi e che ha reso lo sfogo del calciatore virale sui social.

L'ira fa il giro del web

A poche ore di distanza dal fischio finale di Uruguay - Ghana, il video che ritrae Cavani colpire il monitor del VAR ha già fatto il giro del mondo. Allo stadio Al Janoub, teatro del match dei Mondiali in Qatar, l'Uruguay recrimina per due rigori non dati dalla terna arbitrale. Se i sudamericani avessero segnato un'altra rete avrebbero conquistato gli ottavi di finale per una migliore differenza reti.

#Qatar2022 Cavani ajustició al VAR, y la FIFA no quiere tocar nada esperando a la policía de homicidios... https://t.co/YY1qha24tq pic.twitter.com/oAL86lb6iB — DUKE (@TRDKE) December 2, 2022

Il video virale

Nel breve filmato, che sta facendo il giro dei social network, si vede l'attaccante del Valencia spingere il piedistallo su cui era poggiato lo schermo del VAR prima di imboccare il tunnel. Una scena che ha scatenato l'ira dei tifosi presenti allo stadio che, dopo il danno recato, hanno iniziato a gridare «Perfetto!». Un Paese intero, infatti, recrimina per le decisioni prese dall'arbitro Daniel Siebert che ha scelto di non fischiare i rigori, uno dei quali proprio sull'ex Napoli. Decisione confermata dal VAR che ha deciso di non intervenire richiamando il fischietto a rivedere le proprie scelte. Tra i più infuriati in campo sono stati proprio Cavani e Jose Maria Gimenez che hanno protestato con veemenza, arrivando a tirare qualche spintone al giudice di gara.

