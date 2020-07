Novant'anni fa l'Uruguay vinceva in casa la prima edizione della Coppa del Mondo voluta da Rimet e snobbata dall’Italia

Che estate per il calcio questa del 2020. Senza l'Europeo a causa della pandemia da Covid-19, che ha bloccato molti campionati, costringendo altri (tra cui quello italiano) a riprendere al caldo, dopo mesi di stop, tra stringenti protocolli di sicurezza e soprattutto senza pubblico. Per ritrovare la gente (tanta, tantissima, negli stadi) e certe emozioni ci siamo rivolti alla storia: dai 30 anni delle “notti magiche” di Italia '90, ai 50 anni della “partita del secolo” Italia-Germania 4-3 ai Mondiali di Messico '70, sino ai 70 anni trascorsi dal “Maracanazo”, ovvero la vittoria dell'Uruguay sul Brasile a Rio, nel match decisivo dei Mondiali del 1950, che mandò nella disperazione una Nazione intera.



Adesso Leggo torna ancora più indietro, al 30 luglio 1930, quando si svolse la finale del primo Mondiale di sempre, vinta 4-2 dall'Uruguay sull'Argentina allo stadio del Centenario (in memoria della prima Costituzione dell'Uruguay indipendente, promulgata nel 1830) di Montevideo, costruito in pochi mesi e a ritmi più che incalzanti. Un impianto, incassato là dove in precedenza c'era un pascolo di pecore, che quasi 90 anni fa ospitò 93mila spettatori (ben oltre la capienza ufficiale) per il match tra le due squadre che stavano dominando il calcio sudamericano, nonché tra due Nazioni che non troppo tempo prima erano state in guerra l'una contro l'altra.



Fu l'epilogo del Mondiale che il francese Jules Rimet, presidente della Fifa, era riuscito finalmente ad organizzare. Anche grazie ai denari dell'Uruguay, che si era offerto di pagare le spese di viaggio alle compagini che dall'Europa avessero voluto affrontare la traversata transatlantica. Risposero “picche” Inghilterra e Scozia, che si ritenevano spocchiosamente a prescindere le detentrici del verbo calcistico. Forfait anche da parte di Austria, Svizzera e Cecoslovacchia. E l'Italia? Altro gran rifiuto. Gli azzurri avevano appena vinto la Coppa Internazionale: per molti, quel primo Mondiale avrebbe dovuto disputarsi sul nostro Stivale. Organizzammo e vincemmo il secondo, quattro anni più tardi: intanto l'Uruguay se la legò ai dito per diverso tempo. Dal Vecchio Continente si mossero solo Jugoslavia, Francia, Belgio e Romania. Queste ultime tre nazionali viaggiarono sul piroscafo Conte Verde, insieme a Rimet e alla coppa che avrebbe preso il suo nome e che sarebbe stata assegnata definitivamente al Brasile nel 1970 dopo il terzo titolo iridato verdeoro.



Quel primo Mondiale vide scendere in campo 13 squadre. Per la verità la finale era scontata. E non a caso, in semifinale, Uruguay e Argentina rifilarono un 6-1 rispettivamente a Jugoslavia e Stati Uniti. Ed ecco arrivare il 30 luglio: la Celeste uruguagia, reduce dagli ori olimpici di Parigi 1924 e di Amsterdam 1928, contro l'Albiceleste argentina. Padroni di casa avanti al 12' con Dorado, ma ribaltati al 20' da Peucelle e al 37' da Guillermo Stabile, capocannoniere del torneo con otto centri. Ripresa tutta per l'Uruguay, con le reti di Cea al 57', di Iriarte al 68' e, all'89', di Hector Castro, l'attaccante che aveva perso la mano destra a 13 anni lavorando in una falegnameria. Questa è solo una delle storie affascinanti di quella finale. La stella dell'Uruguay era il mediano José Leandro Andrade, figlio di una donna argentina e di uno stregone brasiliano di origini africane di 91 anni. Una “maravilla negra” con movenze feline, assolutamente misteriose per l'epoca. Non giocava, danzava. Aveva anche la musica nel sangue, oltre alla passione per le belle donne. Tra cui Josephine Baker, conosciuta a Parigi durante i Giochi del 1924. L'argentina era piena di giocolieri. Ma dietro spadroneggiava Luisito Monti. Un armadio a due ante che spesso con i suoi rudi interventi lasciava gli avversari in inferiorità numerica (le sostituzioni, queste sconosciute, ancora per molto), ma che aveva anche notevole padronanza tecnica. La sua famiglia era di origini romagnole. Sarebbe poi approdato da oriundo nella Juventus del quinquennio 1931-1935 e al titolo mondiale con l'Italia e in Italia nel 1934.



Altro armadio a due ante era l'arbitro della finale, il belga John Langenus, che prima di accettare chiese una polizza assicurativa e di poter lasciare in nave l'Uruguay appena terminata la gara. Ebbe una curiosa querelle, che insieme alla Fifa risolse facendo giocare il primo tempo con il pallone portato dagli argentini e il secondo con quello degli uruguayani. Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA