Uri Geller, l'illusionista vuole aiutare l'Inghilterra a vincere i Mondiali: «Li spingerò con la forza del pensiero»

L'illusionista di fama mondiale, Uri Geller, ha promesso di aiutare l'Inghilterra a vincere i Mondiali in Qatar ma solo se verrà personalmente invitato dalla squadra e dall'allenatore Gareth Southgate. Gli inglesi appartengono al Girone B e la prima partita (lunedì 21 novembre), l'hanno vinta 6-2 contro l'Iran.

La forza del pensiero

Uri Geller è diventato famoso in tutto il mondo grazie ai suoi giochi di prestigio, all'illusionismo e soprattutto si è fatto conoscere dai più per riuscire a piegare cucchiaini e forchette con la forza del pensiero. Proprio grazie a questo suo potere soprannaturale, Uri ha dichiarato di volere aiutare l'Inghilterra a vincere i Mondiali in Qatar. Già nel 1996 l'illusionista afferma di essere intervenuto con il suo pensiero durante la sfida di Euro '96 tra Inghilterra e Scozia. In quel frangente i Tre Leoni avevano vinto 2-0. Il torneo però, lo vinse la Germania.

Le condizioni di Geller

Il mentalista però, raggiungerà la Nazionale inglese in Qatar, solamente se invitato direttamente: desidera raggiungere il Paese arabo a bordo di un elicottero.

Geller ha riposto a chi pensa che sia un ciarlatano: «Purtroppo, la maggior parte degli allenatori è molto cauta sotto certi punti di vista e ha paura delle polemiche, ma se Gareth ha una mentalità aperta mi chiamerà. I tifosi meritano questa Coppa».

