Under 21, rinviata Islanda-Italia dopo la notizia di altri due 'azzurrini' positivi

La partita Islanda-Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 e prevista per oggi pomeriggio, è stata rinviata. La decisione è giunta dopo la notizia di altri due calciatori positivi al coronavirus tra gli 'azzurrini' del ct Paolo Nicolato.



La gara, prevista per le 17.30, è stata rinviata a data da destinarsi dopo i vari casi emersi nelle ultime ore. Tra i positivi ci sarebbero quattro giocatori e un membro dello staff.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 14:51

