L'Italia Under 21 ha battuto 4-0 (1-0) la Moldavia in una partita amichevole giocata a Catania questa sera in vista delle qualificazioni ai campionati Europei. In gol prodotti del vivaio giallorosso: Scamacca (33'), Frattesi (52' e 62') e Tumminello (69'). L'incontro era la gara di esordio per il nuovo tecnico, Paolo Nicolato, abbastanza soddisfatto, a fine gara, della prova degli azzurrini. Venerdì 6 Settembre 2019, 20:29







© RIPRODUZIONE RISERVATA