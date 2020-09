Juve, Suarez si avvicina il trio delle meraviglie (con CR7 e Dybala)

Tutto quasi fatto. La Juventus e Suarez sono sempre più vicini. Il Barcellona è pronto a liberare l’uruguaiano, che a Torino troverebbe un triennale da circa 10 milioni annui, ma spera di evitare la buonuscita chiesta dal Pistolero e di ottenere un indennizzo dal club bianconero.

Insomma, c’è ancora qualche piccolo nodo da sciogliere e da risolvere la grana del passaporto comunitario. Per ottenere la cittadinanza di sua moglie di origini friulane, ecco la novità, Suarez tra oggi e domani sosterrà un esame di italiano di livello B1. La Juve ha in Dzeko la principale alternativa, avendo già un’intesa con il bosniaco e la Roma. Restano in piedi anche le suggestioni che portano dall’ex Morata o da Cavani, che però non vorrebbe “tradire” i suoi trascorsi napoletani.

I tifosi bianconeri già pensano al super attacco composto da Cristiano Ronaldo, Suarez e Dybala, anche se la permanenza di quest’ultimo non è completamente scontata. I dialoghi per il rinnovo del contratto slittano da alcuni mesi. Non siamo al muro contro muro, ma la situazione è un po’ bloccata. La Joya chiede 15 milioni annuali, forte dell’ultima stagione in cui è stato eletto migliore giocatore della Serie A, ma la Juve non sembra disposta ad andare oltre i 12 milioni bonus compresi.

Intanto arrivano buone notizie da CR7, tornato ad allenarsi con il Portogallo. Dopo aver saltato il match contro la Croazia per un’infezione a un dito del piede, cercherà quel gol che gli manca per toccare quota 100 reti in Nazionale domani in casa della Svezia di Kulusevski.

Quest'ultimo ha abbandonato il solito profilo basso per dirsi «scioccato di essere andato in panchina» nel ko interno contro la Francia. Ibrahimovic ha preso le parti del connazionale bianconero: «Che brutto scherzo. Ci sono persone incompetenti nelle posizioni sbagliate». Il riferimento è ovviamente al Ct Andersson, che ha risposto a stretto giro: «La polemica di Kulusevski? Ne parleremo. Lui ha grandi qualità, crescerà sotto tutti i punti di vista».



