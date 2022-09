Ulivieri; «Questa Italia ha un futuro, ma serve coraggio»

di Marco Zorzo

Presidente dell’associazione italiana allenatori, nonché docente all’Università calcistica a Coverciano. Renzo Ulivieri, 81 anni e non sentirli affatto, fa il punto sul calcio italiano.

Ulivieri, magra consolazione la Final Four di Nations League, con l’Italia fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva. Come la mettiamo?

«Non siamo andati al Mondiale per una partita non vinta con la Bulgaria (1-1 a Firenze, ndr), ancora inebriati dall’Europeo. E poi quel rigore fallito con la Svizzera al 90’ all’Olimpico ha fatto il resto. Ma la Final Four di Nations conquistata non è la Mitropa Cup come ha sostenuto qualcuno».

Quale futuro per l’ItalMancini?

«Questo gruppo merita fiducia e per me ha un futuro. Date retta a un vecchio che ne ha viste di tutti i colori. Ovviamente i giocatori devono essere più flessibili e avere quel coraggio mostrato nelle sfide con Inghilterra e Ungheria».



