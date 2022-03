Ulivieri: «Lotta scudetto bellissima. Voto per il Napoli, poi le milanesi»

Il professor Renzo Ulivieri, 81 anni e non sentirli affatto (compiuti lo scorso 2 febbraio), insegna calcio e tattica agli allenatori in erba a Coverciano, Università del pallone Uefa, fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo. Renzaccio è un po’ triste come tutti noi per le immagini che scorrono veloci di una guerra atroce, quanto assurda, dopo l’invasione russa dell’Ucraina.



Ulivieri ha sentito? Fifa e Uefa hanno bandito la Nazionale russa e i club dal Mondiale e dalle Coppe...

«Beh, giusto così. La linea dura è la migliore medicina in questi casi. Anche se l’errore sta a monte».

Si spieghi meglio.

«Semplice, questa guerra che da sei giorni è esplosa in modo fragoroso e clamoroso, è figlia di altre guerre cosiddette piccole che si stanno trascinando dal 2014».

E Putin?

«Megalomane. Con la bandiera degli Zar alle spalle, da paura... Mah, nel 2022 cose del genere non dovrebbero accadere. Purtroppo siamo qui a commentarle».

Meglio parlare di calcio giocato: oggi e domani le due semifinali di Coppa Italia, come le vede?

«Due sfide che sono aperte a qualsiasi risultato. Non vedo grandi favorite: sia il derby di Milano che Fiorentina-Juve saranno sfide bellissime e aperte, ripeto».

La corsa scudetto: una cosa a tre oppure c’è anche la Juve?

«Per il titolo è una questione a tre. Ma se devo essere sincero, dopo aver visto il Napoli vincere all’Olimpico con la Lazio, credo che Spalletti sia in pole per la conquista dello scudetto, davanti alle milanesi. La Juve per rientrare in corsa dovrà fare un miracolo».

Serie A bella, dunque?

«Sì, entusiasmante. Il nostro calcio è di alto livello. Proprio da gustare e bello da vedere».

Ne è convinto?

«Convintissimo. Magari non avremo i grandi campioni che giocano in altri campionati, ma la spettacolarità è di ottimo livello. E questo, se permettete, lo dobbiamo anche alla qualità dei nostri tecnici. Insomma, in ogni partita lo spettacolo è assicurato. Gol, emozioni: tutto molto bello».

Qualcuno però si lamenta però degli arbitri e pure del Var...

«Ma sbaglia, i nostri direttori di gara sono i migliori del mondo. E poi fanno giocare, altro che balle».

Ulivieri, tra poche settimane e poi gli spareggi per andare al Mondiale: come vede gli azzurri?

«Inutile girarci attorno, la vedo dura: saremo chiamati a fare l’impresa, se andremo alla finale playoff in casa del Portogallo».

Quindi?

«Beh, semplice, bisogna ricreare spirito e clima che si respirava all’Europeo, dove abbiamo meritatamente vinto. Non qualificarci per il secondo Mondiale consecutivo sarebbe gravissimo. Non ci voglio nemmeno pensare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 04:00

