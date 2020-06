Uefa, ufficiale: la Final Eight di Champions a Lisbona, quella di Europa league in 4 città tedesche

Ora è ufficiale. La Champions League 2019-2020 sarà assegnata con una final eight che si disputerà a Lisbona. La decisione è stata presa dal comitato esecutivo della Uefa. Anche l'Europa League si concluderà con una Final Eight da giocare in Germania. La Supercoppa Europa si svolgerà invece a Budapest.



La final eight di Champions si giocherà dal 12 al 23 agosto, in precedenza il 7 e l'8 si disputeranno i 4 ottavi di finale di ritorno mancanti: Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea. La fase finale dell'Europa League si disputerà in 4 città tedesche. Duesseldorf, Colonia, Duisburg e Gelsenkirchen dal 10 al 21 agosto, le 6 partite degli ottavi di finale ancora da giocare, tra cui Roma-Siviglia e Inter-Getafe si faranno in gara secca sempre in Germania.



Non cambiano le dodici sedi dell'Europeo itinerante che si sarebbe dovuto svolgere nell'estate del 2020 ma in seguito all'emergenza coronavirus è stato spostato al 2021. Lo ha deciso il comitato esecutivo dell'Uefa. Le sedi saranno: Roma, Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 15:56



