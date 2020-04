Ceferin, presidente Uefa:«Champions? Finale anche ad agosto»

Champions ed Europa League a tutti i costi. Anche a costo (scusate il gioco di parole) di assegnare i Trofei a luglio o addirittura ad agosto, sotto gli ombrelloni, in pratica. Inoltre, sono state sospese le amichevoli delle Nazionali previste a giugno, che potrebbero essere giocate più avanti.

La decisione è stata presa nella riunione fra la Uefa, con il presidente Aleksander Ceferin e i segretari generali delle 55 Federazioni per fare spazio ai calendari dei campionati nazionali, della Champions e dell’Europa League, che si intende portare a termine dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus. Dal vertice è emerso l’orientamento di far disputare anche a luglio e agosto le Coppe europee, che comunque la Uefa vuole concludere anche se qualche campionato non dovesse ripartire.

Tuttavia Ceferin avrebbe pure il piano B, che prevede comunque di far concludere Champions ed Europa League anche nel caso in cui Premier, Liga, Bundesliga, serie A e Ligue 1 non completassero la stagione in corso. Altra notizia: l’Uefa ha deciso, vista la crisi per il coronavirus, di allentareil Fairplay finanziario per la prossima stagione.

Questa la nota: «Sospese le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club, esclusivamente per la partecipazione alle competizioni Uefa 2020-21». Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 07:41



