Live Udinese-Roma 0-0 Diretta: Ibanez "muro" e regista

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 21:18

30' pt - Ennesima lettura importante di Ibanez. Il difensore riesce anche a far riparire l'azione nella metà campo avversaria27' pt - Spinazzola è la solita arma letale della Roma. Il terzino mette in mezzo, Santon di testa non è preciso. Palla sopra la traversa24' pt - Udinese pericolosa, da sinistra Ouwejan mette in mezzo un pallone invitante per Lasagna. L'attaccante arriva in ritardo di pochissimo21' pt - Ibanez lancia per Dzeko, che controlla con il petto e si ritrova davanti a Musso. Il bosniaco spara alto20' pt - Bella conclusione da fuori area di Lasagna che lascia partire un sinistro potente e preciso. Ottima risposta di Mirante.18' pt - Spinazzola scende ancora sulla fascia, l'esterno è imprendibile, pallone in mezzo per Pedro che colpiscedi testa in corsa. Conclusione precisa ma centrale15' pt - Ottima azione manovrata della Roma, Spinazzola mette in mezzo per Pellegrini anticipato sulla linea da Pereyra14' pt - Difesa giallorossa sopresa da una verticalizzazione bianconera che lancia Lasagna a rete, ottima chiusura di Ibanez12' pt - Spinazzola non controlla e perde la palla, Okaka prova ad approfittarne, ma il tiro da posizione decentrata, non impensierisce Mirante10'pt - Spunto di Pedro sulla sinistra, lo spagnolo va via in slalom e viene messo giù al limite dell'area di rigore.9' pt - Iniziativa di Spinazzola sulla sinistra. L'esterno romanista guadagna un calcio d'angolo1' pt - Inizia la partita, il primo pallone toccato è dell'Udinese Roma alla ricerca del primo successo in campionato. Fonseca conferma gli stessi uomini che hanno ben figurato una settimana fa davanti alladi Pirlo. Gotti lancia Pereyra dal primo minuto al posto di Coulibaly.1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 3 Samir; 18 Ter Avest, 22 Arslan, 10 De Paul, 5 Ouwejan, 37 Pereyra; 15 Lasagna, 7 Okaka. Allenatore Gotti.83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. Allenatore: Fonseca.