Udinese-Milan 3-1, le pagelle: Thiaw e Tomori sbagliano e Ibra (da record) non basta

di Luca Uccello

L'Udinese si impone per 3 a 1 sul Milan nell'incontro valido per la 27ma giornata del campionato di calcio di serie A. Non basta il gol di Ibra, al secondo tentativo su rigore.

MAIGNAN 5

Immobile sul tiro incrociato di Pereyra, quasi sulla rete di Beto. Sul terzo è onestamente incolpevole

KALULU 5

La barca dietro sta nuovamente affondando e Pierre non ha una scialuppa di salvataggio a cui aggrapparsi

THIAW 4,5

Beto gli ruba anche le caramelle dalle tasche

TOMORI 4

Il primo goal dell’Udinese? Tutta colpa sua. Poi si fa superare ancora e ancora (76’ Calabria ng: mette sulle gambe minuti importanti. Non c’è altro di positivo da segnalare)

SAELEMAEKERS 5

Male. Decisamente male. Anche Pioli non è contento di quello che fa in campo. E allora via, cambio, in panca! (64’ Rebic 5: se deve giocare così è meglio starsene in panchina)

TONALI 5

Lotta sempre troppo da solo. Forse serve tornare all’antica, al vecchio centrocampo a due

BENNACER 5

Deludente dall’inizio alla fine, fino a quando Pioli decide di mandarlo sotto la doccia perché in campo c’è bisogno di altro (64’ Krunic 6: gli capita una grande occasione ma la spreca…)

BALLO-TOURE’ 5,5

Non giocava da novembre, senza Theo Hernandez tocca a lui. Altro errore di mercato

BRAHIM DIAZ 6

Prova sempre la giocata. Prova a giocare a pallone. E' l’unico a farlo per davvero e fino alla fine in un’altra partita dove il Milan paga gi sforzi qualificazione Champions (76’ De Ketelaere 5: continua a essere un fantasma, come tanti altri suoi compagni)

RAFAEL LEAO 5,5

Qualcosa fa, ci mancherebbe. Ma è sempre troppo poco per cambiare la partita. Il Milan cade anche a Udine e Rafa non ha fatto niente da grande leader

IBRAHIMOVIC 5

Un rigore fischiato dal Var, ripetuto grazie al Var che Zlatan il cattivo butta dentro di potenza dopo 433 giorni di grande astinenza. Diventa il marcatore più anziano della nostra Serie A. Ma sono record personali che servono a poco al Milan. Al Milan servirebbe altro… (76’ Origi 5: un mezzo tiretto verso la porta, poi il nulla)

PIOLI 4

Un’altra sconfitta. Altri tre punti buttati via e ora il rischio di restare fuori dall’intera Europa c’è. Una possibilità che il Milan non può prendere in considerazione. Partita giocata male, preparata male con giocatori che pensano ad altro. Proprio come nel disastro di gennaio

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 23:00

