Udinese-Milan, le pagelle: Ibra salvatore, Diaz ed Hernandez senza idee

Alla Dacia Arena serataccia per il Milan, che recupera solo nel finale e fa 1-1 contro l'Udinese. Apre i i giochi Beto al 17', mentre al 44' Theo Hernandez si vede annullare il pari per fuorigioco. Poi poche vere occasioni per i rossoneri, ma Ibrahimovic al 92' la riprende.

LE PAGELLE DEL MILAN

Maignan 6: era uscito bene su Beto, solo una serie di rimpalli lo penalizzano. Per il resto non corre grossi rischi.

Florenzi 6: più costretto a controllare che a pungere avanti, meglio nella ripresa con qualche cross interessante e prova almeno degli inserimenti per variare il gioco monocorde del Milan.

Tomori 6: sbaglia a coprire sul primo gol dei friulani, l'unico vero errore del centrale ma letale. Peccato, perché comunque rimane una sicurezza.

Romagnoli 6.5: lascia un'autostrada libera a Beto per l'1-0, per il resto è lui quello a sgomitare di più per chiudere gli spazi a Deulofeu e Beto.

Hernandez 5: partenza a scarto ridotto, fatica parecchio a trovare lo spazio giusto per esplodere. Un gol annullato e poi poche iniziative davanti e idee poco chiare, anzi, nei pochi spunti sbaglia sempre la scelta.

Bakayoko 5: il centrocampo bianconero, soprattutto nella prima frazione, ha la meglio anche perché i ritmi dei rossoneri sono decisamente bassi. E lui non è da meno. Che erroraccio in occasione del vantaggio dei padroni di casa. Mai in partita. (Dal 1' st Kessié 6: si limita a contenere il centrocampo avversario davvero arcigno e a permettere ai suoi di ripartire)

Bennacer 5.5: la mente del Milan, quello che dovrebbe dare le geometrie giuste, invece incappa in una serata in cui non riesce ma a trovare ritmo e lucidità. (Dal 1' st Tonali 6: entra e prova a cambiare la situazione, ma nonostante qualche geometria in più non è che il Milan sia in serata sì)

Saelemaekers 5.5: spesso sulla fascia, prova a cercare qualche guizzo ma è troppo a corrente alternata. (Dal 24' st Castillejo 6: entra, è un po' nervoso ma nel finale prova a dare il suo apporto. Suo l'assist per il gol di Ibra)

Diaz 5.5: cerca il duetto con Ibra, ma spesso si pestano i piedi i due. Messias gli crea la grande occasione a inizio ripresa e lui la spreca svirgolando malamente dal limite dell'area. Sempre in mezzo al traffico e mai pericoloso. (Dal 36' st Maldini 6: entra e in un paio di occasioni si fa vedere)

Krunic 5: lento e prevedibile, spesso finisce nella morsa dei centrocampisti di casa e permette alcune ripartenze pericolose. (Dal 1' st Messias 6.5: subito una palla d'oro per Diaz non sfruttata, agisce sulla destra e prova a creare superiorità dal suo lato, ma alla fine non riesce a far svoltare i suoi)

Ibrahimovic 7: fatica per gran parte dell'incontro, poi però quando c'è da trovare l'ultima giocata per i compagni spesso è lui a illuminare, chiedere a Theo Hernandez a fine primo tempo, quando però finisce in fuorigioco. Poche le occasioni,l'unica vera la sfrutta a modo suo.

All. Pioli 5.5: serata no dei rossoneri, che perdono davvero una grande occasione contro una Udinese disciplinata ma poco pericolosa. Lo salva il solito Ibra. Se non si va a mille, questo Milan fatica troppo.

LE PAGELLE DELL'UDINESE

Silvestri: 6

Becao: 6.5

Nuytinck: 6.5

Perez: 5.5

Molina: 6.5

Arslan: 7 (Dal 25' st Success 4)

Walace:6.5

Makengo: 6

Udogie: 6.6 (Dal 16' st Zeegelaar 6)

Deulofeu: 6.5 (Dal 25' st Jajalo 6)

Beto: 7

All. Cioffi: 6.5

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 22:44

