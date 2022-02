Udinese-Lazio 1-1, le pagelle: Anderson finalmente protagonista, Milinkovic c'è

Udinese-Lazio, le pagelle del match

STRAKOSHA 6,5 Incolpevole sul momentaneo vantaggio dell'Udinese è attento nella ripresa a non farsi sorprendere dal tiro-cross di Becao deviato da Hysaj.

MARUSIC 6,5 La catena di destra funzione bene anche perché Anderson è molto più propositivo del solito e questo lo facilita non poco.

LUIZ FELIPE 5 Un altro gol sul groppone che costringe la Lazio a partire con l'handicap del gol subito a freddo. Da quando è entrato in orbita Nazionale è irriconoscibile.

PATRIC 5,5 Parte malissimo sorpreso dall'irruenza dell'Udinese poi con il passare dei minuti ritrova lucidità ma non è sempre impeccabile.

HYSAJ 5 Sul vantaggio friulano non fa scattare la trappola del fuorigioco. La velocità di Soppy lo mette in difficoltà. Mezzo voto in più per la sventagliata per Milinkovic che sfiora il pari.

MILINKOVIC 7 Costantemente al servizio dei compagni fa sembrare semplici anche le cose più difficili. Quando vede la squadra in difficoltà suona la carica.

CATALDI 6,5 Gara di grande spessore: le azioni più pericolose partono tutte dai suoi piedi ed è prezioso in difesa quando la Lazio deve ripiegare.

BASIC 6 Sta crescendo tantissimo: si va sempre a cercare il pallone per far ripartire l'azione, ottima l'intesa con Zaccagni. (33' André Anderson 6:).

PEDRO sv Festeggia nella maniera peggiore la sua presenza numero 600 in carriera: entra con il solito piglio ma è costretto al cambio per un problema alla caviglia. (23' st Cabral 6: entra carico e determinato ma gli manca un po' di cattiveria).

ANDERSON 7,5 Finalmente torna protagonista: sempre nel vivo dell'azione con le sue giocate mette in apprensione da solo la difesa friulana. Ritrova il gol dopo 19 gare.

ZACCAGNI 6,5 Conferma di essere tra i più in forma. Gioco tarantolato e in occasione del pareggio è lui a spizzarla di testa per Anderson

SARRI 6 La Lazio coglie il quinto risultato utile consecutivo nonostante l'emergenza alla quale adesso si aggiunge anche Pedro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 22:45

