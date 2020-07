Udinese-Lazio, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 17:29

Udinese e Lazio si affrontano per la 33esima giornata di campionato. I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna subita per mano della Sampdoria, 1-3 il finale, che ha complicato non poco i piani per un finale di stagione tranquillo; decisamente negativa anche la situazione della Lazio, dopo che l'1-2 incassato all'Olimpico da parte del Sassuolo ha certificato una crisi dalla ripresa del torneo che è costata la possibilità per gli uomini di Inzaghi di contendere lo scudetto alla Juventus.(3-5-2) 1 Musso, 50 Becao, 87 De Maio, 17 Nuytinck; 19 Larsen, 10 De Paul, 8 Jajalo, 6 Fofana, 12 Sema, 15 Lasagna, 7 Okaka. Allenatore Gotti(3-5-2) 1 Strakosha, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 20 Caicedo, 17 Immobile. All. InzaghiL'Udinese manca la vittoria casalinga da 6 gare consecutive, durante le quali ha raccolto 3 pareggi ed altrettante sconfitte; sono 3 ora le sconfitte consecutive della Lazio, nell'arco delle quali Immobile e compagni hanno segnato 2 reti subendone ben 7, vedendo così allungarsi il vantaggio della Juventus fino agli attuali 8 punti di margine.