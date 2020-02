Udinese-Inter 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: Eriksen al debutto

Domenica 2 Febbraio 2020, 19:39

Udinese ed Inter chiudono il programma domenicale di Serie A con il posticipo delle 20.45. I friulani, 24 i punti in graduatoria fin qui raccolti, vengono dalla sconfitta del Tardini al cospetto del Parma, 2-0 per i ducali il finale, mentre i nerazzurri nonostante il mezzo passo falso di San Siro, 1-1 il risultato col Cagliari, al termine della scorsa giornata hanno visto ridursi di un punto lo svantaggio dalla capolista Juventus, incappata nella sconfitta del San Paolo contro il Napoli.(5-3-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, de Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All.Gotti(3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito. All.ConteDopo le 3 vittorie consecutive contro Cagliari, Lecce e Sassuolo per l'Udinese sono arrivate le sconfitte contro Milan e Parma, entrambe in trasferta; Inter ancora imbattuta dopo 10 gare lontano dai propri tifosi: è l'unica squadra di serie A rimasta a vantare questo record.