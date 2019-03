Esordio con vittoria sulla panchina dell'Udinese per Igor Tudor. La squadra friulana batte 2-0 il Genoa alla Dacia Arena conquistando la settima vittoria in campionato dopo 29 giornate. A regalare il successo ai bianconeri una rete per tempo, apre le marcature Okaka al 4', nella ripresa, al 61', il raddoppio di Mandragora. L'Udinese si allontana dalle zone basse della classifica salendo a 28 punti, resta fermo a 33 il Genoa.

