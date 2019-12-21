Il Cagliari cade ancora. L'Udinese vince 2-1

Dopo il ko contro la Lazio, il Cagliari cade ancora. In casa dell'Udinese i rossoblù perdono per 2-1. I sardi scivolano a -6 dalla Roma quarta in classifica.
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LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti
CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran
Sabato 21 Dicembre 2019, 14:50
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