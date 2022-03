Il bomber Dzyuba rompe il silenzio: «Sono contro ogni guerra, ma fiero di essere russo»

L'attaccante russo dello Zenit San Pietroburgo Artem Sergeevic Dzyuba risponde ai giocatori ucraini che gli hanno chiesto di prendere posizione sulla guerra in Ucraina. Sia Andriy Yarmolenko che Vitaliy Mykolenko sono stati molto duri sui social. E su Instagram Dzyuba ha spiegato: «Fino a poco tempo fa non intendevo parlare di quanto sta accadendo in Ucraina. Non volevo, non perché ho paura, ma perché non sono un esperto di politica, non ci sono mai entrato e non avevo intenzione di farlo (a differenza di un gran numero di scienziati politici e virologi che sono apparsi di recente su internet)».

«Ma come tutti gli altri, ho la mia opinione. Dal momento che sono stato tirato dentro questo argomento da tutte le parti, la esprimerò: sono contro ogni guerra. La guerra fa paura. Ma sono anche contro l'aggressività e l'odio umano che ogni giorno diventa sempre più preoccupante», scrive Dzyuba. «Sono contro la discriminazione basata sulla nazionalità. Non mi vergogno di essere russo. Sono orgoglioso di essere russo. E non capisco perché gli atleti dovrebbero soffrire adesso. Sono contro i doppi standard. Perché tutti gridano sempre allo sport al di fuori della politica, ma alla prima occasione, quando si parla di Russia, questo principio viene completamente dimenticato?».

«Ancora una volta, la guerra fa paura. In situazioni stressanti, le persone mostrano la loro essenza, a volte negativa. Quanta rabbia, sporcizia e bile si sono riversate ora su tutti i russi, indipendentemente dalla loro posizione e professione. Quelle migliaia di persone che scrivono insulti e minacce - mettiti in fila! È doppiamente strano sentire tutto questo da persone a cui la Russia ha dato molto, moltissimo nella loro vita. Tutto questo crea solo più negatività. La guerra finirà, ma le relazioni umane rimarranno. E sarà impossibile riavvolgere. Ricorda questo», aggiunge il giocatore russo che conclude con un PS: «E ad alcuni colleghi che siedono nei palazzi in Inghilterra e dicono cose cattive: questo non ci può offendere, capiamo tutto! Pace e bontà a tutti!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 18:44

