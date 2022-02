Ucraina, paura per De Zerbi. Bloccato in un hotel di Kiev: non può tornare in Italia

Ore di paura e tensione per Roberto De Zerbi e il suo staff. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, insieme ai suoi 8 collaboratori italiani, è chiuso in un hotel di Kiev e non può tornare in Italia. Nel giorno in cui la Russia invade l'Ucraina, il tecnico italiano non può far rientro in Italia visto che l'aeroporto è stato chiuso.

L'invasione russa alle prime ore del giorno ha sorpreso tutti. L'invasione e l'inizio dei bombardamenti in diverse città ucraine, compresa Kiev, spaventa il mondo intero. E Roberto De Zerbi è chiuso in un hotel della capitale con gran parte dei giocatori della sua squadra.

Lo Shakhtar era appena rientrato dal ritiro in Turchia, dove aveva continuato la preparazione durante la pausa invernale del campionato, e sabato era atteso dalla trasferta in casa del Metalist di Kharkiv, cittadina al confine con la Russia. Poi è arrivata la decisione della sospensione del campionato. E mentre sul suo profilo Twitter ufficiale lo Shakhtar posta un'immagine della bandiera ucraina con la scritta «resisteremo», sale la paura per il tecnico e per tutto il suo staff.

