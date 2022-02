Ucraina, la Champions League cambia sede per la finale? Ceferin convoca esecutivo straordinario dell'Uefa

La finale di Champions League potrebbe cambiare sede. Per la finale del 28 maggio 2022 la sede prescelta era a San Pietroburgo, la casa dello Zenit. Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha convocato per domani mattina alle 10 un Esecutivo straordinario della confederazione europea del calcio sulla crisi Russia-Ucraina, per «valutare la situazione» e prendere le «necessarie decisioni».

L'Inghilterra ha già chiesto lo spostamento della sede. Intanto, l'Uefa ha precisato che «tutte le partite previste per oggi sono confermate come da calendario». Un calendario che prevede anche la sfida tra Zenit San Pietroburgo e Betis, impegnate a Siviglia nella sfida di Europa League.

