Ubaldo Righetti ringrazia i tifosi della Roma per l'affetto: «Mi avete dato la forza per reagire dopo il malore»

«Voglio ringraziare tutti per l'affetto ricevuto in questi giorni. Un grazie speciale a Mister Fonseca. Sono felice, grato e pieno di gioia. Il vostro grande abbraccio mi ha dato la forza di reagire. Siete tanti e continuate a scrivere, mi dispiace se non sono riuscito a rispondere a tutti, ma vi ringrazio e ricambio l'abbraccio di vero cuore». Sono le parole di Ubaldo Righetti su Instagram dopo la grande paura. L'ex calciatore della Roma e ora opinionista di Roma Tv ha ringraziato attraverso i social i tifosi giallorossi per i messaggi di sostegno che gli sono arrivati dopo il malore che lo ha colpito più di una settimana fa. Lo scorso 3 maggio Righetti era stato colpito da due infarti, che lo hanno costretto al ricovero presso l'ospedale Sant'Andrea. Alla fine anche ironia legata all'arrivo imminente di José Mourinho: «La notizia l'ho avuta in terapia intensiva, ha fatto da crash test, funziona tutto!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA