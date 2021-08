Twente-Lazio 0-1, un lampo di Immobile decide la sfida in Olanda

La Lazio torna a Roma con il successo in Olanda contro il Twente. Dopo cinque giorni di allenamenti in Germania i biancocelesti si sono spostati in Olanda per affrontare il Twente e la vittoria per 1-0 ha dato risposte positive. Nel primo tempo Sarri schiera, fatta eccezione di Luis Alberto, la formazione tipo, lanciando Acerbi e Immobile dal primo minuto dopo aver raggiunto la squadra solamente a Marienfield per via delle ferie in più post Europeo. Neanche centoventi secondi e sono i biancocelesti a portarsi avanti proprio con la rete del suo centravanti. Felipe Anderson serve Milinkovic che con un passaggio perfetto permette l'imbucata di Ciro Immobile che mette in rete con un diagonale preciso. Sorride il tecnico in panchina perché nel corso dei novanta minuti non rischia praticamente mai nulla. Gara molto attenta in difesa e ordinata con diverse occasioni tra primo e secondo tempo per aumentare il vantaggio.

Nella ripresa solita girandola di cambi che però non coinvolge Luis Alberto, rimasto in panchina tutti e 90 minuti. Lo spagnolo è stato comunque tra i migliori della pre season nonostante le voci di mercato confermandosi ad oggi il miglior marcatore della Lazio. Ora il ritorno della squadra di Maurizio Sarri nella Capitale dove, prima di rivedersi a Formello, godrà di qualche giorno di riposo in vista dell'inizio della nuova stagione.

La ripresa è prevista per martedì alle 17.30. Dunque poco più di dieci giorni, infatti, separano la Lazio dall'esordio in trasferta contro l'Empoli. Un leggero lasso di tempo in più, invece, per la chiusura del calciomercato con Tare ancora bloccato dalle mancate uscite (su tutti Correa che piace anche a Inter ed Everton). In entrata poi serviranno almeno un paio di colpi: il centrocampista che farà rifiatare Leiva (Basic è in pole ma il Bordeaux non vuole farlo partire) e l'esterno d'attacco. Messo da parte, almeno per il momento, il sogno Insigne, il dissse biancoceleste ha puntato da tempo Kostic, esterno dell'Eintracht Francoforte che chiede 20 milioni ma qui entra in gioco anche un'altra questione che riguarda la situazione degli extracomunitari. Piacciono anche altri profili come Brekalo, Januzai e Shaqiri ma prima servirà un confronto tra Lotito e Maurizio Sarri sul mercato e non è escluso che possa esserci già a stretto giro di posta.

