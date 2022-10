Mondiali Qatar 2022, tutte le partite in diretta sulla Rai: ecco il calendario completo

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Qatar vs Ecuador (Gruppo A, ore 17) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

Inghilterra vs Iran (Gruppo B, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Senegal vs Olanda (Gruppo A, ore 17) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Stati Uniti vs Galles (Gruppo B, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE

Argentina vs Arabia Saudita (Gruppo C, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Danimarca vs Tunisia (Gruppo D, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Messico vs Polonia (Gruppo C, ore 17) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Francia vs Australia (Gruppo D, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

Marocco vs Croazia (Gruppo F, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Germania vs Giappone (Gruppo E, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Spagna vs Costa Rica (Gruppo E, ore 17) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Belgio vs Canada (Gruppo F, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Svizzera vs Camerun (Gruppo G, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Uruguay vs Corea del Sud (Gruppo H, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Portogallo vs Ghana (Gruppo H, ore 17) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Brasile vs Serbia (Gruppo G, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Galles vs Iran (Gruppo B, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Qatar vs Senegal (Gruppo A, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Olanda vs Ecuador (Gruppo A, ore 17) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Inghilterra vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

SABATO 26 NOVEMBRE

Tunisia vs Australia (Gruppo D, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Polonia vs Arabia Saudita (Gruppo C, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Francia vs Danimarca (Gruppo D, ore 17) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Argentina vs Messico (Gruppo C, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Giappone vs Costa Rica (Gruppo E, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Belgio vs Marocco (Gruppo F, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Croazia vs Canada (Gruppo F, ore 17) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Spagna vs Germania (Gruppo E, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Camerun vs Serbia (Gruppo G, ore 11) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Corea del Sud vs Ghana (Gruppo H, ore 14) DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Brasile vs Svizzera (Gruppo G, ore 17) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Portogallo vs Uruguay (Gruppo H, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

Ecuador vs Senegal (Gruppo A, ore 16) DIRETTA RAI PLAY

Olanda vs Qatar (Gruppo A, ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K



MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

Australia vs Danimarca (Gruppo D, ore 16) DIRETTA RAI PLAY

Tunisia vs Francia (Gruppo D, ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Polonia vs Argentina (Gruppo C, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Arabia Saudita vs Messico (Gruppo C, ore 20) DIRETTA RAI PLAY

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

Croazia vs Belgio (Gruppo F, ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Canada vs Marocco (Gruppo F, ore 16) DIRETTA RAI PLAY

Giappone vs Spagna (Gruppo E, ore 20) DIRETTA RAI PLAY

Costa Rica vs Germania (Gruppo E, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

VENERDÌ 2 DICEMBRE

Ghana vs Uruguay (Gruppo H, ore 16) DIRETTA RAI PLAY

Corea del Sud vs Portogallo (Gruppo H, ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Serbia vs Svizzera (Gruppo G, ore 20) DIRETTA RAI PLAY

Camerun vs Brasile (Gruppo G, ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

OTTAVI DI FINALE

SABATO 3 DICEMBRE

Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O1)

Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O2)

DOMENICA 4 DICEMBRE

Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O3)

Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O4)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O5)

Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O6)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE

Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O7)

Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (O8)

QUARTI DI FINALE

VENERDÌ 9 DICEMBRE

Vincente O5 vs Vincente O6 (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF1)

Vincente O1 vs Vincente O2 (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF2)

SABATO 10 DICEMBRE

Vincente O7 vs Vincente O8 (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF3)

Vincente O3 vs Vincente O4 (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K (QF4)

SEMIFINALI

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

Vincente QF2 vs Vincente QF1 (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K MERCOLEDÌ

14 DICEMBRE

Vincente QF4 vs Vincente QF3 (ore 20) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

FINALI

SABATO 17 DICEMBRE

Finale 3°/4° posto (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

DOMENICA 18 DICEMBRE

Finale 1°/2° posto (ore 16) DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 15:28

