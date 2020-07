"Il gol di Turone era bono", un libro-affresco degli anni 80

“Il Gol di Turone era Bono” è un romanzo scritto da Gianluca Montebelli, una storia fantastica un racconto avvincente e divertente sullo sfondo di un periodo storico unico ed irripetibile vissuto con passione e grande coinvolgimento da un manipolo di tifosi ‘Quelli del Muretto’ che popolavano gli spalti della curva sud dello stadio Olimpico. Quella partita, quello Juventus-Roma che cambiò i destini della Roma e dei suoi tifosi, fa da cornice ad un’avventura mozzafiato in cui l’autore, oltre a far rivivere momenti ed aneddoti realmente accaduti, costruisce una vicenda piena di pathos e di grande coinvolgimento ipotizzando, come in un sogno, come siano andate realmente le cose. Un libro da leggere tutto di un fiato ridendo, palpitando e immedesimandosi nelle vicissitudini dei protagonisti che, da semplici tifosi, si trovano a gestire una situazione più grande di loro, con i colori giallorossi nel cuore…

