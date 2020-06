Sarri ordina: «Voglio una Juventus più solida»

Vietato sbagliare ancora, dopo lo scivolone in Coppa Italia. La Juventus, questa sera (ore 21.45) in casa del Bologna targato Mihajlovic, deve evitare contraccolpi psicologici e tenere la Lazio almeno a -1. «Perdere un trofeo dà sempre delusione e amarezza, ma non possiamo massacrarci. Voltiamo pagina e pensiamo al prossimo obiettivo», ordina Sarri.

L’eventuale terza partita a secco di gol è un evento che per i bianconeri non si verifica da 14 lunghi anni. Il tecnico toscano chiede le attenuanti generiche: «Stare fermi 70 giorni obbliga a reimpostare la preparazione fisica. E dopo 25 giorni di lavoro pesante non si può essere molto brillanti». Ma allo stesso tempo pretende dai suoi un’altra mentalità: «Voglio una prestazione più solida dal punto di vista mentale - ordina Sarri -, quando però le gambe non rispondono al cento per cento anche la testa tende a perdersi».

Chi sembra essersi perso è Pjanic, che dopo due prestazioni deludenti in Coppa Italia potrebbe lasciare il posto a Rabiot in un centrocampo completato da Bentancur e Matuidi: «La notizia del mio litigio con Miralem è una delle più grandi bufale della stagione - trancia Sarri -. Forse è il ragazzo con cui ho il rapporto migliore». In difesa, al posto dell’infortunato Alex Sandro, ci sarà uno tra De Sciglio (favorito) o Danilo: «Entrambi possono adattarsi sulla corsia sinistra».

Ramsey non andrà oltre uno spezzone, mentre l’attacco ripartirà quasi sicuramente dai soliti noti Douglas Costa-Dybala-Cristiano Ronaldo: «Non abbiamo tante alternative - conclude Sarri -. CR7 a sinistra? Lui ha segnato 700 gol partendo da quella posizione, la sua preferita».

