Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 16:17

«Ora è il momento di stare in difesa, io resto a casa». Lo dice in un video messaggio su Instagram, l'ex allenatore di Juventus e Inter, Giovanni Trapattoni, unendosi all'invito a restare a casa per evitare la diffusione del Coronavirus.