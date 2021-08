Diretta Trabzonspor-Roma 0-0: poche emozioni nel primo tempo. Gol annullato a Mkhitaryan

Un primo tempo avaro di emozioni quello tra Roma e Trabzonspor. La prima ufficiale di José Mourinho sulla panchina giallorossa, valevole per l'andata dei playoff di Conference League, non entusiasma come dovrebbe: poche occasioni da entrambe le parti, solo un gol annullato ai capitolini per fallo di mano di Mkhitaryan al 25esimo e un cross in area per Karsdop che non aggancia bene di testa, e poi due parate del nuovo portiere Rui Patricio, non troppo difficili.

La diretta (aggiorna)

43': Bakasetas ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta

38': Karsdorp sfiora il gol su un cross in area, ma non riesce il colpo di testa

32': Hamsik impegna nuovamente Rui Patricio, ma il portoghese è attento

25': Gol annullato a Mkhitaryan per fallo di mano

22': Primo tiro in porta per i turchi. Rui Patricio blocca senza problemi

18': Veretout ci prova dalla distanza su sviluppo di calcio d'angolo. Niente da fare per la Roma

14': Giallo per l'ex della gara, Bruno Peres

12': Primo brivido per il Trabzonspor che ci prova con un tiro in area, ma non c'è nessuno per capitalizzare

1': L'arbitro Jug fischia l'inizio del match tra Trabzonspor e Roma.

Le formazioni ufficiali

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Edgar Le, Vitor Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

A disp.: Akbulut, Kardesler, Koybasi, Turkmen, Gunduz, Genc, Asan, Sari, Tokoz, Malli, Akpinar, Parmak, Cornelius.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja Mayoral.

Arbitro: Jug (SLO)

Guardalinee: Vidali e Vukan (SLO)

Quarto Uomo: Kajtazovic (SLO)

Dove vedere Trabzonspor-Roma in tv e streaming

Trabzonspor-Roma sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport canale 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e NowTv. La Roma ha comunicato che farà vedere in Italia il match su Facebook, Twitter e YouTube.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 20:18

