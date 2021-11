Inaugurato il Tour dello Stadio Olimpico: i cimeli della Nazionale, della Roma, della Lazio e di...Roger Waters

È stato inaugurato oggi il Tour dello stadio Olimpico di Roma, un percorso esperienziale e fortemente emotivo attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e all’avanguardia. Presenti il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, il numero uno della Lazio Claudio Lotito e il nuovo Cfo della Roma Maurizio Lombardo.

Si tratta di progetto di nuova generazione realizzato da Sport e Salute in collaborazione con A.S. Roma S.p.A., S.S. Lazio S.p.A. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che attraverso il binomio tra la grande storia del più importante impianto sportivo italiano e una forte carica emotiva, permette ai visitatori di vivere un’esperienza diretta e memorabile.

Un viaggio che parte da un passato glorioso, rappresentato dai più grandi eventi come le Olimpiadi del 60, Gli Europei ed i mondiali di Atletica (rispettivamente 1974 e 1987), i mondiali di calcio del 90, gli scudetti dell’AS Roma e della SS Lazio e arriva al presente con gli eventi sportivi ed extra sportivi che hanno caratterizzato l’ultimo ventennio e futuro come gli Europei di atletica 2024: Si va dal pallone di Italia '90 agli scarpini di Francesco Totti, Giorgio Chinaglia e Ciro Immobile fino ai cimeli di Usain Bolt, Vasco Rossi e Roger Waters.



Raggiante di Sport e Salute, Vito Cozzoli: «È un giorno che aspettavamo da tanto tempo, finalmente e' arrivato. Quando mi sono insediato eravamo nel pieno della pandemia e lo sport era fermo, tutto ciò ha rallentato questo percorso ma adesso abbiamo realizzato un sogno”. Per il presidente della Figc, Gabriele Gravina, “questa iniziativa permette al mondo dello sport e in particolare del calcio di andare incontro alle esigenze emozionali degli appassionati”. Il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali parla di “mattinata importante” per celebrare una iniziativa che potrà contribuire "a spingere per la pratica sportiva". "Questo impianto ha permesso a tutti i laziali di vivere momenti indelebili e il 19 novembre la Lazio farà visitare il tour da una delegazione internazionale di Rom, per dimostrare che questa struttura è a disposizione di tutti", ha spiegato il patron della Lazio Lotito mentre Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer della Roma ha definito il progetto "ambizioso, perché finalmente anche lo stadio della Capitale d'Italia ha un tour a disposizione della cittadinanza. Aprire il nostro spogliatoio significa amplificare il senso di appartenenza nei confronti dei colori giallorossi".



L'apertura al pubblico è prevista da lunedì 15 novembre 2021 con orario 10-18 ad esclusione dei giorni in cui ci sono le partite con un costo di 15 euro più prevendita ma sono previste agevolazioni per famiglie, gruppi e scuole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 14:20

