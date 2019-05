Totti e Ronaldo, compagni di squadra per una sera nella partita del Cuore

Totti e Cristiano Ronaldo insieme. Il sogno di tanti, per una sera è diventato realtà nella Partita del Cuore, che si sta giocando all'Allianz. In campo, oltre all'ex romanista e a CR7 anche Buffon, Chiellini, Pirlo, Totti e Zanetti. Avversari della squadra di campioni di ieri e oggi è la Nazionale Cantanti con Paolo Belli, Mogol, Ruggeri, Raoul Bova, in panchina Allegri con Masini. Platini e Vialli guideranno i «Campioni per la Ricerca» con Andrea Agnelli, John Elkann, Vettel, Leclerc, Mick Schumacher, Nedved e Luca Zingaretti. Arbitro d'eccezione Rizzoli. Lunedì 27 Maggio 2019, 21:10







