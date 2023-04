Totti in visita al Real Madrid. Da Benzema a Modric: tutta l'emozione dei Blancos

di Redazione web

Francesco Totti al Real Madrid. Quello che è stato per anni il sogno di mercato delle Merengues è diventato realtà almeno per qualche ora. Lo storico capitano della Roma e campione del mondo nel 2006 è stato invitato dal Real e da Ancelotti all'allenamento dei Blancos. Totti è infatti volato a Madrid con la sua compagna Noemi Bocchi per concedersi qualche giorno di relax nella capitale spagnola. E qui non poteva non arrivare la "chiamata" del Real. Per Francesco un doppio invito: prima per assistere alla partita del Real al Santiago Bernabeu e poi il giorno dopo - stamani - con il blitz a Valdebebas, il quartier generale del Madrid.

I giocatori del Real Madrid tutti emozionati

E i giocatori del Real Madrid si sono tutti emozionati, a cominciare dalle super star Benzema e Modric. Tutti hanno voluto fare la foto con Francesco Totti. Benzema ha chiesto subito una foto con lui e l’ha pubblicata sui social ricevendo e scatenando il consenso di molti colleghi illustri. Come quella del difensore Rudiger, ex compagno di Totti, che ha commentato scritto: “C’è solo un capitano”, mentre Rodrygo e Vinicius hanno scritto: “Leggenda“. Oltre al like di Paulo Dybala, forse anche con un po’ di invidia visto che proprio dopo la vittoria in Europa League di giovedì scorso ha chiaramente detto che gradirebbe andare a cena e parlare un po’ con lo storico capitano della Roma. Insomma un importante dimostrazione di stima ricevuta da Totti in una mattinata di vacanza a Madrid dove sta passando qualche giorno insieme alla compagna Noemi.

Francesco Totti domani ospite di Pardo su Dazn

Francesco Totti torna domani sui teleschermi. L'ex capitano giallorosso sarà infatti il super

ospite del Monday show di Dazn condotto da Pierluigi Pardo. 'Supertele-Leggero come un pallonè si 'accenderà' nel prepartita di Atalanta-Roma, posticipo serale del lunedì, per

proseguire dopo il triplice fischio con le interviste a Gasperini e Mourinho. In collegamento dalla Capitale, l'ex capitano condividerà il suo punto di vista su un campionato che continua a regalare forti emozioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA