Totti, il primo gol nella Roma: a segnare è stato il figlio Cristian con la maglia dell'Under 17

Un Totti torna a far sognare la Roma? Intanto torna a segnare con la Roma. Un sinistro preciso e potente che non lascia scampo al portiere, l'esultanza con il bacio sullo stemma della Roma. Proprio come papà.

Sì perché il Totti di cui stiamo parlando è Cristian, primogenito di Francesco che dopo poche ore dalla ricorrenza del debutto di papà in serie A (il 28 marzo) ha siglato il suo primo gol con la maglia della Roma U17 nella goleada che i ragazzi di mister Ciaralli hanno rifilato alla Reggina. Alla festa del gol si è aggiunto proprio il giovane Cristian, a segno con il numero 18 sulle spalle.

Papà Francesco, prima di indossare la maglia numero 10, iniziò la sua carriera in giallorosso con i numeri 17 e 20 (quest'ultimo lo indossò anche in Nazionale). In tribuna oltre all’ex numero dieci, sempre più presente all’Olimpico, presente anche Bernardo Corradi, tecnico dell'U17, che continua a monitorare da vicino la crescita del giovane Cristian. Non si sa mai.

