Totti fa sognare la Roma: «Lunedì vedo Dybala, cercherò di convincerlo. Il mio ritorno? Vedremo»

Francesco Totti fa sognare i tifosi della Roma, e per due motivi: un suo eventuale ritorno in società, dopo l'addio con Pallotta e con la nuova proprietà dei Friedkin, e anche un clamoroso colpo di mercato, quello di Paulo Dybala. Totti vedrà infatti La Joya lunedì, a San Siro per la partita di beneficenza organizzata da Samuel Eto'o, ed è stato intervistato da Sky Sport.

«Vedremo se riusciremo a portarlo a Roma, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto'o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea», ha detto Totti riguardo Dybala. Quanto al suo eventuale ritorno: «A chi non piacerebbe essere alla Roma, conosciamo le problematiche che ci sono state ma la proprietà nuova ha altre idee rispetto a quella passata. I matrimoni si fanno sempre in due però, la cosa importante però è che la Roma vada bene».

