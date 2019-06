«Non entro nel merito delle sue parole ma sicuramente lui e Daniele De Rossi mi mancheranno molto». Lo dice il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, nel giorno dell'addio di Francesco Totti alla Roma che segue di un mese quello di Daniele De Rossi. «Volevo ringraziare Francesco per quello che ha detto su di me. Abbiamo un bel rapporto ed oggi era una giornata particolare per chi gli vuole bene», aggiunge Pellegrini in conferenza stampa dal ritiro dell'Under 21. Lunedì 17 Giugno 2019, 18:19







