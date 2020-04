Insigne va da Totti: la sua procura potrebbe passare nella mani del Capitano

Il cuore di Napoli e quello di Roma. Uniti oltre le stupide rivalità. La procura di Lorenzo Insigne, capitano e napoletano doc, potrebbe passare infatti nelle prossime settimane nelle mani di Francesco Totti che di certo non ha bisogno di presentazioni. Un asse formato dopo la rottura insanabile di Insigne col mega agente Raiola. Il motivo sembrerebbe legato alla volontà di restare a Napoli di Lorenzo mentre il procuratore di Lukaku e Ibra avrebbe voluto fargli cambiare aria. Nessun giocatore assistito da Mino, infatti, è mai rimasto per tutta la carriera legato a una sola squadra. Insigne, invece, di Napoli vuole diventare la bandiera. Da qui la voglia di legarsi alla bandiera per eccellenza: Totti. Lo storico capitano della Roma aveva anticipato l’indiscrezione durante una diretta Instagram con Cannavaro: “E’ tutto fatto, lo prendo io”. Sembrava una semplice battuta, ma così non è. L’ingresso di Lorenzo nella scuderia CT10 (l’agenzia che collaborerà con l’inglese Stellar Group appena sarà terminata l’emergenza) è ostacolato solo dalla concorrenza di Pastorello che, saputo della rottura con Raiola, sta provando a inserirsi. Ma sotto l’ala di Totti potrebbero finire altri due talenti italiani che legherebbero tutto il Paese: l’interista Esposito da Milano e Chiesa da Firenze. Totti sempre Superstar quindi, anche del web. Ieri in una diretta con Salvatore Esposito (il Genny di Gomorra) ha tuonato: “Si deve pensare più alla salute che al pallone in questo momento, per rispetto di chi non c’è più. Giocare a porte chiuse e con spogliatoi divisi non ha senso, non è calcio”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 07:00



