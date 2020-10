Totti, i funerali di papà Enzo: solo 30 persone in chiesa, ci sono anche Vincent Candela e Bruno Conti

Francesco Totti piange la scomparsa del papà Enzo, venuto a mancare lunedì 12 ottobre allo Spallanzani.

Il funerale oggi alle 10.30 alla Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano in forma ristretta a causa delle norme anti Covid. Nella chiesa 30 persone con i familiari più stretti (assente la moglie Fiorella) arrivati prestissimo per evitare occhi indiscreti. Fuori un centinaio di persone tra amici e qualche tifoso per salutare Enzo Totti. Da Bruno Conti a Vito Scala, passando per una rappresentanza della Roma, la quale ha omaggiato il papà dell'ex capitano con una corona di fiori.

Presente anche Vincent Candela e Guido Nanni, ex preparatore dei portieri del club giallorosso. La funzione, molto intima come voluto dalla famiglia Totti (uscita per ultima), è durata circa 50 minuti. Poi il feretro è stato portato al cimitero. «Enzo persona straordinaria» - dice l'attore Enzo Salvi all'uscita dalla Chiesa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 12:42

