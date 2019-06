Totti, addio alla Roma: il Capitano si dimette, lunedì dirà perché

Francesco Totti si dimette. L'appuntamento per l'addio è al Coni, lunedì alle 14. Il Capitano spiegherà i motivi che lo spingono a lasciare la Roma dopo 30 anni (entrò per la prima volta a Trigoria nell''89).



Il club giallorosso è stato avvertito già da ieri, nonostante il ceo Guido Fienga abbia provato fino all'ultimo a convincerlo a restare, accettando il ruolo di responsabile dell'area tecnica. L'intervento di James Pallotta, nell'intervista pubblicata sul sito della Roma, è servito solo ad accelerare l'uscita di scena, soprattutto quando ha ribadito la centralità di Franco Baldini, consigliere esterno del presidente e nemico storico dell'ex capitano, nelle strategie della società giallorossa. In queste ore, nella sede dell'Eur, proveranno ancora a far cambiare idea a Totti che, ancora nella Capitale con la famiglia, partirà martedì per le vacanze. Sabato 15 Giugno 2019, 13:25







