Totti torna in campo per beneficenza, con Crespo e Batistuta contro l'Inghilterra. E il figlio tifa per lui: «Facci un gol»

di Redazione web

Ieri era a Istanbul per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, oggi invece è proprio a Manchester: non è una vita sedentaria quella di Francesco Totti, che ha preso parte ad una partita benefica organizzata da SoccerAid, una sfida tra Inghilterra e Resto del Mondo.

Totti e Crespo contro l'Inghilterra

Nelle fila degli inglesi grandi leggende del passato come Gary Neville, Jermain Defoe, Paul Scholes, Gary Cahill. Insieme a Totti invece altri ex grandi giocatori come Nani, Gabriel Batistuta, Hernan Crespo e Roberto Carlos, ma anche Usain Bolt, l'ex velocista campione olimpico e recordman dei 100 metri. Sugli spalti a fare il tifo per l'ex capitano della Roma, anche il figlio Cristian: "Facci un gol", scrive nelle stories di Instagram.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 21:25

