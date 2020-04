Benatia: «Meglio un figlio disoccupato che alla Lazio». Ed è bufera social

La chiacchierata su Instagram tra Totti e il laziale "Er Faina" (star del web) ha attirato l'interesse di molti calciatori. Nainggolan e Politano tra i più attivi, ma l’occhio dei tifosi l’ha rubato Mehdi Benatia. Il difensore ha scritto: “Meglio un figlio senza lavoro che un figlio alla Lazio”. Un commento arrivato nel momento in cui Totti rispondeva a una domanda sulla possibilità di vedere suo figlio Cristian con la maglia biancoceleste: “Se dipendesse da me, ci penserei – le parole di Francesco –. Conoscendo lui, neanche mi fa sedere. Farebbe lo stesso percorso che ho fatto io alla Lodigiani. Se ci fosse solo quella? Allora o smette di giocare o andare alla Lazio forse ci penserei”. Benatia poi ha aggiunto: “Un Totti alla Lazio non si può sentire…”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 20:20



