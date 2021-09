Francesco Totti compie 45 anni: gli auguri social di tifosi e non solo, ma a sorpresa manca qualcuno

Francesco Totti compie gli anni. L'ottavo re di Roma compie oggi 45 anni e il mondo social è pieno di auguri per il pupone, storico capitano dei giallorossi. Tantissimi gli auguri per uno dei campioni e talenti assoluti del calcio italiano, riconosciuto come una delle ultime bandiere della Serie A e non solo.

Leggi anche > Lazio-Roma, il 'gestaccio' di Zaniolo al vaglio del giudice sportivo

💛❤️ Happy birthday to the 👑!



Francesco Totti is 45 today! 🎂#ASRoma pic.twitter.com/O9VLoKBJiN — AS Roma English (@ASRomaEN) September 27, 2021

Anche la AS Roma non ha potuto far altro che fare gli auguri di compleanno al suo ex giocatore, condottiero di tante battaglie vinte sul campo e non solo. «Buon compleanno Francesco» il messaggio del club romano con due cuori immancabilmente giallo e rosso e una corona, a sottolineare la sua incoronazione a ottavo re di Roma. Il collage di foto, poi, è unico. Ripercorre in pochi scatti i momenti unici di Totti in maglia giallorossa, una maglia indossata e rappresentata in Italia e all'estero per oltre trent'anni.

Anche la Uefa ha voluto ricordare Francesco Totti, omaggiandolo con una carrellata di gol e giocate che hanno segnato la storia dellaRoma e della Champions League.

Tanti poi i messaggi dei tifosi romanisti e non solo. Tra cui non è mancato anche l'eurodeputato Roberto Gualtieri che lo ha definito «fuoriclasse e simbolo della nostra città». All'appello mancano ancora gli auguri social della sua amata Ilary. Ilary Blasi che sempre più spesso posta immagini accanto al suo Francesco, non ha ancora celebrato sui social i 45 anni del marito e padre dei suoi tre figli, ma sicuramente avrà avuto modo di festeggiare insieme un giorno così importante.

Oggi si festeggia un fuoriclasse simbolo della nostra città. Un campione innamorato di #Roma e della @OfficialASRoma, un grande romano che non si è mai tirato indietro nel dare una mano a chi ne ha bisogno. Tanti auguri al Capitano Francesco @Totti. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) September 27, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA