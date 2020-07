Tottenham, choc per Aurier: il fratello del calciatore ucciso a 26 anni. Caccia al killer in fuga

Grave lutto per Serge Aurier, calciatore ivoriano del Tottenham e capitano della sua Nazionale: il fratello Cristopher questa mattina all'alba è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Tolosa, nel sud-ovest della Francia, secondo quanto si è appreso da fonti di polizia. L'omicidio è avvenuto in una zona industriale alla periferia della città.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il giovane - che- era gravemente ferito all'addome: è morto subito dopo il trasporto in ospedale. La persona che gli ha sparato è tuttora in fuga e la polizia ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto. Cristopher era già noto alle autorità per piccoli reati.Fratello minore del noto calciatore, che ha giocato anche nel PSG, Christopher Aurier giocava anche lui ma nei campionati dilettanti, attualmente con il Tolosa Rodéo, in 5/a divisione. Aveva cominciato la carriera con una formazione al Lens, come il fratello Serge, senza riuscire a passare al professionismo.