«Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal»: a Firenze lo striscione contro il mancato riscatto

«Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal». È lo striscione apparso oggi a Firenze, nella zona dello stadio Franchi, a firma Unonoveduesei, la sigla che raggruppa i club più rappresentativi della curva Fiesole. Da giorni tiene banco il futuro del centrocampista uruguaiano, uno dei giocatori più determinanti della stagione dei viola, culminata con il ritorno in Europa. Il riscatto del giocatore arrivato l'estate scorsa in prestito dal club inglese, con diritto fissato a 15 milioni, non è scontato, tra la società viola, Torreira e il suo entourage le posizioni attualmente sono distanti per motivi innanzitutto economici. Proprio gli interrogativi legati alla permanenza o meno del centrocampista ancora a Firenze, stanno tenendo in ansia e mobilitando le tifoserie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 16:10

