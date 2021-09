Torna il Red Bull Neymar Jr’s Five:sono cinque le tappe in Italia per incontrare il campione brasiliano

Dopo un anno di pausa torna nel 2021 il Red Bull Neymar Jr’s Five, il torneo di calcio a 5 che porta il nome della stella brasiliana. O’Ney è attualmente impegnato con la sua nazionale, ma ciò non gli ha impedito di guardare con fiducia al 2022, in particolare a quello che è il suo obiettivo principale: la vittoria della Champions League con il Paris Saint Germain, squadra stellare impreziosita dall’arrivo di grandi campioni. Giunto alla quinta edizione, il Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio a 5 riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni: la partecipazione è aperta indistintamente a squadre maschili, femminili o miste. Oltre 30 paesi di 6 continenti ospiteranno i tornei di qualificazione nazionale: i team vincitori di ogni nazione voleranno poi a dicembre in Qatar per la finale mondiale.

L’obiettivo finale resta sempre lo stesso: unire i giocatori di tutto il mondo per celebrare una passione comune, il calcio. In Italia per l’edizione 2021 sono previste 5 tappe di qualificazione. Si partirà l’11 settembre da Bari, per poi proseguire il 18 settembre a Salerno, il 2 ottobre a Palermo, il 3 a Catania e, per finire, il 9 ottobre a Napoli. Le squadre vincitrici delle rispettive tappe di qualificazione si sfideranno alla Finale Nazionale in programma sabato 23 ottobre a Napoli.

Le iscrizioni al torneo possono essere effettuate su: https://www.neymarjrsfive.com/it

Le regole del torneo sono semplici e innovative: si gioca 5vs5, per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che per ogni goal segnato, la squadra avversaria perda un giocatore. L’obiettivo è quindi buttare fuori tutti gli avversari.

Per saperne di più sulle tappe di qualificazione in Italia e le modalità per partecipare al Neymar Jr's Five su https://www.neymarjrsfive.com/it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 17:48

