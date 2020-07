Torino-Roma 1-2 Diretta In gol Berenguer, Dzeko e Smalling. Palo di Kolarov

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 22:26

Torino e Roma si affrontano questa sera per la 37esima giornata di Serie A. I granata si avviano a terminare una stagione deludente e ampiamente al di sotto delle aspettative di inizio torneo, tanto da essersi matematicamente salvati solo nello scorso turno di campionato grazie all'1-1 sul campo della SPAL; i giallorossi, invece, sono impegnati nello sprint finale per mantenere saldo il quinto posto finale, che eviterà a chi lo conquista i preliminari di Europa League nella prossima stagione.(3-4-1-2): Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Berenguer, Zaza. All. Longo(3-4-2-1): (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca.Nelle ultime 5 gare giocate in casa, il Torino si è aggiudicato i tre punti contro Udinese, Brescia e Genoa; assieme alla sconfitta con la Lazio e da ultimo un pareggio col Verona. Sono 9 consecutive ora le gare in trasferta giocate dalla Roma senza mai pareggiare: 5 vittorie e 4 sconfitte il bilancio dei giallorossi nel periodo di tempo considerato.